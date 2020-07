Quando i veneti menarono gli spartani (Di venerdì 10 luglio 2020) Nel Ab urbe condita di Tito Livio c’è un bell’episodio che va prima contestualizzato per non urtare la sensibilità degli appassionati dell’antica grecia. Nel 331 a.C. la gloria di Sparta era tramontata dopo l’ultimo, disperato ed epico guizzo di re Agide III che scelse di morire contro le spade macedoni da eroe, assieme ai pochissimi spartani rimasti, e in nome della libertà. Morto il Macedone nel 323 a.C. a Sparta non andò meglio perché arrivarono i romani; il re spartano Cleonino non aveva nessuna intenzione di riportare la propria città agli antichi fasti, gli bastava saccheggiare e scappare. Se non lo faceva abbastanza in fretta finiva male, e infatti le aveva appena prese dai romani nelle regioni salentine Quando decise di cambiare aria: prendere il mare e andare lontano, a ... Leggi su termometropolitico

