Programmi TV di stasera, venerdì 10 luglio 2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) Veronica Gentili, stasera Italia Rai1, ore 21.25: I Migliori dei migliori Anni – Replica Tornano “I Migliori Anni” in una versione estiva dal titolo “I Migliori dei Migliori Anni”, un mix di 7 puntate con il meglio di tutte le 8 edizioni del programma condotto da Carlo Conti. Si rivedranno i momenti più suggestivi ed emozionanti, un vero e proprio tuffo nel passato con tanti grandi ospiti, italiani e internazionali, pronti a riportare sul palco gli anni più belli di sempre, tra ricordi, oggetti del passato e canzoni del cuore. Rai2, ore 21.20: Scatti di follia Film del 2018 di genere Horror/Thriller/Drammatico, diretto da Doug Campbell, con Joshua Hoffman, Linsey Godfrey, T.J. Hoban, Heather Hopkins, Stevie Johnson, Jamie Luner. Durata 100 minuti. Trama: Una fotografa di moda psicopatica riesce a trasformare uno studente un ... Leggi su davidemaggio

