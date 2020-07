Napoli, investe con l’auto 6 persone: morta una 27enne (Di venerdì 10 luglio 2020) A San Giuseppe Vesuviano (Napoli) un 18enne, incensurato, ha perso il controllo della sua auto ed ha investito sei persone: una ragazza di 27 anni è morta durante il trasporto all'ospedale di Nola, mentre è grave in prognosi riservata una 34enne. È successo la scorsa notte. La donna - al settimo mese di gravidanza - ha dato alla luce una neonata, che ora è in terapia intensiva all'ospedale di Sarno. Un altro ragazzo vittima dell'investimento, un 32enne, ricoverato presso l'ospedale di Castellammare di Stabia e secondo i militari sarebbe in pericolo di vita. Gli altri tre ragazzi della comitiva non sarebbero gravi ma comunque in prognosi riservata e ricoverati negli ospedali di Nola.I carabinieri hanno arrestato il giovane per omicidio stradale. Il ragazzo questa notte era alla guida di un'utilitaria in ... Leggi su ilfogliettone

rep_napoli : San Gennaro Vesuviano: diciottenne investe 6 persone, muore una 27enne [aggiornamento delle 12:29] - raffaellamucci1 : RT @Corriere: 18enne investe sei persone davanti a un negozio: morta una ragazza - Corriere : 18enne investe sei persone davanti a un negozio: morta una ragazza - Corriere : 18enne investe sei persone davanti a un negozio: morta una ragazza - LevyGalanti : RT @ilmessaggeroit: Investe 6 persone con l'auto a Napoli: muore una 27enne, gravissima una donna incinta al settimo mese -