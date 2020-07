Giorgia Meloni: «Vi spiego perché il Mes è una fregatura. E i Cinquestelle stanno cedendo» (Di venerdì 10 luglio 2020) «Penso che alla fine il governo accederà al Mes. Così il M5S riuscirà nel suo incredibile obiettivo di aver tradito il 100 per cento delle promesse che aveva fatto». Lo afferma Giorgia Meloni intervistata a Tg2 Post. «Non è una buona notizia. Perché io non sono d’accordo col Mes? Perché non sono soldi regalati ma prestati. E non è che se quei soldi non li prendiamo dal Mes non li avremo. Li possiamo prendere sul mercato, l’Italia può piazzare titoli di Stato, 36 miliardi di euro, e avere ugualmente quei soldi». Meloni e la fregatura del Mes «Si dice che il Mes sia vantaggioso», aggiunge la leader di Fratelli d’Italia. Questo «perché il tasso d’interesse dei prestiti sul Mes è molto ... Leggi su secoloditalia

