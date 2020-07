Donohoe presidente dell’Eurogruppo: passa la linea dei falchi (Di venerdì 10 luglio 2020) Paschal Donohoe ha avuto la meglio su Pierre Gramegna e Nadia Calvino ed è diventato, contro ogni pronostico della vigilia, il nuovo presidente dell’Eurogruppo. Il ministro dell’Economia irlandese inizierà il suo mandato, di due anni e mezzo, a partire dal prossimo 13 luglio, quando prenderà il posto di Mario Centeno. Dietro alla vittoria di Donohoe … Donohoe presidente dell’Eurogruppo: passa la linea dei falchi InsideOver. Leggi su it.insideover

Marco Bresolin per ''La Stampa'' Non è bastato il sostegno compatto del fronte del Sud, Italia compresa. E nemmeno quello di Francia e Germania: la spagnola Nadia Calviño, grande favorita per la presi ...La riunione odierna dell’Eurogruppo si focalizzerà sull’elezione del nuovo presidente che prenderà il posto del portoghese Mario Centeno. “Il mio ultimo Eurogruppo sarà caratterizzato dall’elezione de ...