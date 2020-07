???Covid, ??in Italia 12 morti e 276 nuovi casi, di cui 135 in Lombardia: quattro regioni a zero contagi (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus in Italia: i dati aggiornati di vittime e contagi ad oggi venerdì 10 luglio 2020. La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Covid in Covid in Campania, altri sette casi e il totale dei contagiati sale a 4.762 Il Mattino L'Iss: "Ancora focolai, anche grandi, ma l'aumento dei casi Covid resta contenuto"

In numeri, anche se lentamente, scendono. La criticità resta bassa. Ma il pericolo è tutt’altro che scampato. Ed è importante essere ancora prudenti. Sono gli elementi principali del report dell’ultim ...

BREAKINGVIEWS - DiaSorin, sprazzo di luce in cupo panorama italiano

MILANO (Reuters) - I kit di test per Covid-19 di DiaSorin saranno forse meno iconici delle borsette di Prada o di una Ferrari ma, durante una pandemia globale, vanno sicuramente a ruba. Se calerà il l ...

