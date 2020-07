Venezia, Dionisi: “Non troveremo un Benevento scarico, Inzaghi non molla” (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVenezia – Domani sera il suo Venezia sarà di scena al Ciro Vigorito per lanciare la sfida alla capolista e provare a centrare importanti punti salvezza. Alessio Dionisi, tecnico dei lagunari, ha presentato il match in conferenza stampa. Di seguito i passaggi del suo intervento: Assenze – “Sia Molinaro che Aramu non si sono mai allenati. Mattia (Aramu ndr.) ha preso una bella botta e potrebbe essere in dubbio anche per il Pescara. Stiamo cercando di curarlo per averlo a disposizione il prima possibile. Mi dispiace non avere tutti e due, pesano le assenze, è un momento in cui se avessimo tutti a disposizione sarebbe meglio. Mattia è uno dei giocatori qualitativamente migliori della squadra”. Avversari – “Il Benevento è la ... Leggi su anteprima24

sportli26181512 : Arbitri B, Serra per Cittadella-Crotone. Empoli-Frosinone a Sacchi: Benevento-Venezia sarà compito di Robilotta. Di… - sinirb : Errebi: Venezia FC: Venezia-Empoli, Dionisi: “Il risultato... - VeneziaFC_IT : ??| SALA STAMPA | ALESSIO DIONISI Dobbiamo prendere questa gara da esempio per affrontare il Benevento; viene da un… - TUTTOB1 : Venezia, Dionisi: 'L'Empoli non ha rubato nulla, ma risultato troppo pesante. Sappiamo che il campionato si decider… - TuttoVenezia : Le formazioni ufficiali di #VeneziaEmpoli #ArancioNeroVerde #VenEmp -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Dionisi Venezia, Dionisi: “Contro il Benevento dovremo far prevalere le motivazioni. Non mi è piaciuto l’atteggiamento dopo la rete subìta contro l’Empoli” pianetaserieb.it Dove vedere Benevento-Venezia streaming e diretta tv, match Serie B venerdì 10 luglio

Benevento-Venezia sarà un match di vitale importanza solamente per i veneti, in piena bagarre per la salvezza in questo campionato di Serie B 2019/20. Com’è noto, il Benevento di Filippo Inzaghi ha vi ...

Primi rumors di formazione: rientrerà Maiello?

Il Frosinone di Alessandro Nesta cercherà di conquistarlo al "Castellani" di Empoli contro la formazione di Pasquale Marino che è tornata al successo venerdì scorso in casa del Venezia ... Maiello e ...

Benevento-Venezia sarà un match di vitale importanza solamente per i veneti, in piena bagarre per la salvezza in questo campionato di Serie B 2019/20. Com’è noto, il Benevento di Filippo Inzaghi ha vi ...Il Frosinone di Alessandro Nesta cercherà di conquistarlo al "Castellani" di Empoli contro la formazione di Pasquale Marino che è tornata al successo venerdì scorso in casa del Venezia ... Maiello e ...