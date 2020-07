Una Vita anticipazioni 9 luglio 2020: Bellita furiosa con Cinta (Di giovedì 9 luglio 2020) Le anticipazioni di Una Vita per la puntata del 9 luglio 2020 in onda come sempre alle 14.10 su Canale 5 si concentrano sul difficile rapporto tra Cinta e Bellita. Da quando il teatro proprietà di famiglia è andato in fiamme, per i Dominguez sono arrivati i guai. Cinta, intenzionata ad aiutare i genitori, si sta esibendo sotto le mentire spoglie della Dama del mistero, sperando di non venire scoperta. Intanto, Carmen ha preso una drastica decisione. Certa che Ramon la veda solo come un’amica e che sia ancora innamorato della defunta moglie Trini, ha deciso di lasciare Acacias. Nella puntata odierna di Una Vita l’abbiamo infatti vista avvisare la sua padrona dell’intenzione di abbandonare il ... Leggi su kontrokultura

