Temptation Island, il tentatore Simone Garato accusò Robbie Williams di plagio (VIDEO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Simone Garato, uno dei tentatori di Temptation Island 2020, nel 2013 accusò Robbie Williams di plagio per aver copiato un suo brano: il VIDEO del confronto. Simone Garato ora è un tentatore di Temptation Island ma nel 2013 accusò Robbie Williams di plagio, contestando al cantante inglese di aver copiato il suo brano What I feel. All'epoca Simone Garato pubblicò sul suo canale di Youtube un VIDEO con i due brani chiedendolo al pubblico di giudicare. Trentanove anni da Padova salito agli onori della cronaca nel 2013 per aver denunciato ... Leggi su movieplayer

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - rosSD4gdr : RT @mordskSD4: io vorrei andare a temptation island solo per fare la zoccola con tutti i tentatori - itsmc17 : RT @ciccio_co: Regola n.12 di Temptation Island: mettere canzoni neomelodice alla coppia proveniente da Napoli #TemptationIsland - _fixniall : RT @sectvms3mpra: 'benvenuti alla seconda puntata di temptation island' #TemptationIsland - LL0121106948 : RT @Lorenzo_L14: Più che un’edizione di Temptation Island sembra una stagione di Gomorra. #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island A "Temptation Island" Annamaria prepara la valigia in lacrime TGCOM Temptation Island, Annamaria delusa da Antonio: “Me ne voglio andare”

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island si vede Annamaria confidare a Valeria le proprie insicurezze. Quest’ultima, quindi, ripete più volte alla fidanzata di Antonio che è bellissima.

Temptation Island, Valentina al tentatore Alessandro: “Mi porti a letto?”

Temptation Island: Valentina e il tentatore Alessandro sembrano in perfetta sintonia, lei azzarda una domanda ambigua: “Mi porti a letto?”. Poi il pic-nic in spiaggia. La seconda puntata di Temptation ...

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island si vede Annamaria confidare a Valeria le proprie insicurezze. Quest’ultima, quindi, ripete più volte alla fidanzata di Antonio che è bellissima.Temptation Island: Valentina e il tentatore Alessandro sembrano in perfetta sintonia, lei azzarda una domanda ambigua: “Mi porti a letto?”. Poi il pic-nic in spiaggia. La seconda puntata di Temptation ...