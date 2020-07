Napoli, Enrico Fedele su Gennaro Gattuso: “Per fare il manager britannico servono 20 anni di esperienza e non mi pare che Rino li abbia” (Di giovedì 9 luglio 2020) Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, storico manager dei fratelli Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso di ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Osimhen non fa la differenza. Dirlo è offensivo nei confronti di Gattuso, che lo indica come primo nome della sua lista di rinforzi? Ma che ne sa Gattuso? Non parliamo del coach alla inglese, per fare il manager britannico servono 20 anni di esperienza e non mi pare che Rino li abbia”. “Magari in futuro sarà anche meglio di Alex Ferguson, ma adesso no, non lo è. Il ... Leggi su calciomercato.napoli

