Michele Bravi patteggia: un anno e sei mesi all'ex vincitore di X-Factor (Di giovedì 9 luglio 2020) Michele Bravi, reo di aver travolto con la sua auto una 58enne motociclista nel novembre 2018, ha patteggiato una pena di un anno e sei mesi. Si chiude un incubo per Michele Bravi: il cantante ha patteggiato una pena di un anno e sei mesi con la sospensione e la non menzione della pena nel casellario giudiziale. L'avvocato che si è occupato della difesa del cantante, Manuel Gabrielli, dopo aver ottenuto il rito abbreviato, con udienze a porte chiuse e lo sconto di un terzo della pena, è riuscito a trovare un accordo per il patteggiamento con la pm Alessandra Cerreti e con il gip Aurelio Barazzetta. Michele Bravi era accusato di omicidio stradale per ... Leggi su movieplayer

