La sovranità, quella bella (Di giovedì 9 luglio 2020) Due mascherine, una chiara all’arrivo, una nera con il logo del semestre europeo dopo il discorso, e una visione dell’Europa sempre più promettente, invitante, battagliera: Angela Merkel ha inaugurato ieri il semestre di presidenza della Germania al Parlamento europeo ricordando questioni pratiche – Leggi su ilfoglio

Politica_Econom : prevede già una certa autonomia per ciascuno Stato. Il Texas ha i maggiori poteri, se la sovranità deve essere cons… - OpheliaNym : @Lara68354012 @romifivestars @POPOLOdiTWlTTER Perché le devi pagare doppie al SuperStato, a cui devi cedere ogni so… - annadelbello1 : RT @LuceForte2: ++A RIVEDER LE STELLE++ #MES non è un'opzione perché tra le condizioni vi è quella di CEDERE la nostra SOVRANITÀ ad altri… - BiwiMobu : RT @LuceForte2: ++A RIVEDER LE STELLE++ #MES non è un'opzione perché tra le condizioni vi è quella di CEDERE la nostra SOVRANITÀ ad altri… - stinziani_c : RT @LuceForte2: ++A RIVEDER LE STELLE++ #MES non è un'opzione perché tra le condizioni vi è quella di CEDERE la nostra SOVRANITÀ ad altri… -