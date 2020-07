Grey’s Anatomy, ecco la moglie del dottor Shepherd: un amore nato sul set (Di giovedì 9 luglio 2020) Noto per il ruolo del dottore Derek Shepherd in Grey’s Anatomy, nella vita reale Patrick Dempsey è sposato con Jillian Fink. ecco di chi si tratta! Chi è Jillian Fink Patrick Dempsey e Jillian Fink si sono incontrati per la prima volta nel 1996, per poi convolare a nozze il 31 luglio del 1999. Una … L'articolo Grey’s Anatomy, ecco la moglie del dottor Shepherd: un amore nato sul set proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

kinglucasrulez : Marquei como visto Grey's Anatomy - 13x1 - Undo - dudmaiaa : hahahha viciei a @carlacarvalho29 em grey's anatomy ???? - Giusy796 : 'Ci sono persone che quando hanno sofferto scelgono di non affezionarsi più, per potersi proteggere.' -Grey's Anatomy - Cmon__Harry : Marquei como visto Grey's Anatomy - 1x8 - Save Me - kinglucasrulez : Marquei como visto Grey's Anatomy - 12x22 - Mama Tried -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Chyler Leigh sposata con Nathan West e il coming out: Supergirl mi ha ispirata Corriere della Sera