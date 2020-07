George Floyd ha detto per 20 volte: «Mi uccideranno, non posso respirare». Le nuove trascrizioni sugli ultimi minuti di vita (Di giovedì 9 luglio 2020) Le nuove trascrizioni sull’arresto e la morte di George Floyd a Minneapolis rivelano dettagli più gravi su quanto avvenuto mentre i poliziotti trattenevano il 46enne per terra bloccandolo con il ginocchio sul collo. Floyd ha detto per 20 volte la frase: «Non riesco a respirare. Mi uccideranno», stando alle registrazioni della telecamera indossata da uno degli agenti presente durante l’arresto. All’uomo i poliziotti rispondevano ripetutamente: «Smetti di parlare, smetti di urlare, ci vuole un sacco di ossigeno per parlare». Le nuove prove sono state depositate al tribunale statale di Minneapolis dai legali del poliziotto Thomas Lane, 37 anni, accusato di essere stato ... Leggi su open.online

LucianaCiolfi : RT @Open_gol: Dalla telecamera di uno degli agenti coinvolti nell'arresto, le nuove trascrizioni fanno emergere elementi ben più drammatici… - robreg1 : RT @Open_gol: Dalla telecamera di uno degli agenti coinvolti nell'arresto, le nuove trascrizioni fanno emergere elementi ben più drammatici… - fruttolo81 : RT @DataroomCorsera: ?? Nel calcio italiano in 15 anni sono stati denunciati 750 episodi di razzismo, soprattutto nelle giovanili. Il proble… - Open_gol : Dalla telecamera di uno degli agenti coinvolti nell'arresto, le nuove trascrizioni fanno emergere elementi ben più… - Alessan57712245 : RT @SumaLoredana: @lauraboldrini @stanzaselvaggia Perché lei si inginocchia per George Floyd e non si inginocchia per le ragazze e donne st… -

Ultime Notizie dalla rete : George Floyd George Floyd ha detto per 20 volte: «Mi uccideranno, non posso respirare». Le nuove trascrizioni sugli ultimi minuti di vita Open Floyd e quel "non posso respirare" detto più di 20 volte

George Floyd disse "non posso respirare" più di venti volte prima di morire. A offrire nuovi dettagli sulla sua agonia è la trascrizione dei filmati della 'body camera' degli agenti di polizia di Minn ...

Netflix batte Hollywood sui temi "Black": il colosso dello streaming al lavoro su film e serie

Netflix batte Hollywood sul fronte del "Black Lives Matter": mentre la mecca del cinema continua ad annaspare per rendersi più inclusiva rispetto alle minoranze, il colosso in streaming ha stravinto m ...

George Floyd disse "non posso respirare" più di venti volte prima di morire. A offrire nuovi dettagli sulla sua agonia è la trascrizione dei filmati della 'body camera' degli agenti di polizia di Minn ...Netflix batte Hollywood sul fronte del "Black Lives Matter": mentre la mecca del cinema continua ad annaspare per rendersi più inclusiva rispetto alle minoranze, il colosso in streaming ha stravinto m ...