Gabriele, neonato di due mesi morto per una meningite fulminante (Di giovedì 9 luglio 2020) Ci troviamo a Treviso. È la morte di un neonato a scuotere l’intera città. Scopriamo insieme che cosa è successo al piccolo Gabriele. La devastante notizia arriva da Spresiano, in provincia di Treviso. La città intera è scossa di fronte alla morte di un neonato a causa di una grave malattia. Scopriamo insieme che cosa … L'articolo Gabriele, neonato di due mesi morto per una meningite fulminante è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

AlexBongini : RT @leggoit: Gabriele, neonato morto per una meningite fulminante: genitori disperati - CiaoKarol : «Ci ha donato un amore immenso». Gabriele, neonato morto a Treviso per una meningite fulminante.: Ha illuminato la… - leggoit : Gabriele, neonato morto per una meningite fulminante: genitori disperati - paoletto11 : @GabPacini @CarloCalenda @La7tv @pdnetwork Gabriele,perdonami,su questo punto dissento (la larga coalizione neanche… -