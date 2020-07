Bizzarri contro Conte: "Dove si deve prenotare per vedere il premier?" - (Di giovedì 9 luglio 2020) Novella Toloni Luca Bizzarri torna a polemizzare con il presidente del Consiglio dopo l'incontro di Conte, a Palazzo Chigi, con Davide Casaleggio "Dove si prenota per incontrare Conte?". Altro che satira politica, Luca Bizzarri è andato dritto al punto e senza giri di parole ha criticato l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e Davide Casaleggio. Un colloquio di oltre tre ore sul futuro del paese tra il presidente del consiglio e "un privato cittadino che non ha nessun titolo", così lo ha definito in un tweet al vetriolo il comico e conduttore genovese. Come già era successo in altre occasioni Luca Bizzarri, conduttore di Quelli che il calcio, comico e attore, è tornato a ... Leggi su ilgiornale

