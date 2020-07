Al Bano e Jasmine Carrisi, la voce bomba circola con insistenza. Una notizia che lascia tutti a bocca aperta (Di giovedì 9 luglio 2020) Una notizia clamorosa riguarda Al Bano e sua figlia Jasmine. La voce sta circolando con forza in queste ore e, se fosse confermata, aprirebbe scenari decisamente interessanti. A fornire la news il settimanale ‘Oggi’, che ha lanciato una vera e propria bomba. L’artista originario di Cellino San Marco potrebbe tornare a partecipare al Festival di Sanremo. E insieme a lui salirebbe sul palco proprio la figlia. Un nuovo duetto, dopo quello con Romina Power, decisamente suggestivo. Per il momento stiamo parlando esclusivamente di indiscrezioni, ma si fa sempre più insistente il rumor che vedrebbe al lavoro Carrisi per lanciare definitivamente nel mondo della musica Jasmine. Proprio qualche giorno fa lei ha annunciato l’uscita ... Leggi su caffeinamagazine

infoitcultura : Chi è Jasmine Carrisi? Conosciamo meglio la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso - infoitcultura : Al Bano in gara al Festival di Sanremo 2021 con la figlia Jasmine? - infoitcultura : Al Bano, la figlia Jasmine svela un retroscena sul debutto nella musica - infoitcultura : Al Bano, Jasmine diventa cantante ma rinuncia al cognome: il motivo dietro la scelta - infoitcultura : Al Bano, la figlia Jasmine svela retroscena: “Mi aveva consigliato di…” -

Ultime Notizie dalla rete : Bano Jasmine Al Bano | la figlia Jasmine non vuole il suo cognome e lui “quella è una che … Zazoom Blog Al Bano in gara al Festival di Sanremo 2021 con la figlia Jasmine?

Sanremo 2021: Al Bano Carrisi parteciperà in coppia con la figlia? Il palco dell’Ariston potrebbe riabbracciare Al Bano Carrisi in veste di concorrente. In queste ore infatti sul settimanale Oggi è st ...

Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi al Festival di Sanremo? L'indiscrezione inaspettata

La notizia del debutto musical di Jasmine Carrisi ha fatto molto clamore. La giovane figlia di Al Bano ha registrato un decreto successo con ‘Ego’ e ora si vocifera che stia puntando nientemeno che al ...

Sanremo 2021: Al Bano Carrisi parteciperà in coppia con la figlia? Il palco dell’Ariston potrebbe riabbracciare Al Bano Carrisi in veste di concorrente. In queste ore infatti sul settimanale Oggi è st ...La notizia del debutto musical di Jasmine Carrisi ha fatto molto clamore. La giovane figlia di Al Bano ha registrato un decreto successo con ‘Ego’ e ora si vocifera che stia puntando nientemeno che al ...