Morricone: ognuno di noi, a modo suo, porterà sempre nel cuore le melodie del Maestro (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Care Cinematte e cari Cinematti, abbiamo tutti noi un nostro personale ricordo di Ennio Morricone legato alla sua musica e al cinema. Vi va di raccontare il vostro?”. E’ bastata questa semplice domanda, rivolta attraverso un post sul gruppo dei Cinematti, per scatenare centinaia di risposte, pensieri, aneddoti personali. Ne è uscita una ricca e straordinaria testimonianza di affetto nei confronti del compositore recentemente scomparso. Non basterebbe un articolo per raccogliere tutti i commenti che il post ha provocato. Ne ho scelto solo alcuni tra i più significativi, che rendono bene l’idea di quanto i cinefili siano affezionati alla musica di Morricone, ognuno con un personale ricordo legato alla propria vita. I singoli brani innanzitutto. Roberta a proposito di Gabriel’s oboe racconta: ... Leggi su ilfattoquotidiano

