Bologna-Sassuolo, ore 21.45: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 8 luglio 2020) Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Denswil, Bani, Dijks; Schouten, Medel, Svanberg; Orsolini, Palacio, Barrow. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Defrel, Haraslin; Caputo. Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Leggi su 90min

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - MarcoBarzaghi : I 5 punti buttati con Sassuolo e Bologna sono da mangiarsi le mani ... lezione di vita - Gazzetta_it : #Inter, che #rimpianti: i punti #persi con #Sassuolo e #Bologna costano tantissimo - TuttoMercatoWeb : Bologna-Sassuolo, le formazioni ufficiali: fuori Boga, Mihajlovic sceglie Barrow e Palacio - TuttoFanta : ?? #FormazioniUfficiali ? #BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu Bani Denswil Dijks; Schouten Medel Svanberg; Orsol… -