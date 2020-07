Alex Sandro tra critiche e cessione: la Juve pensa a un pilastro dell'Atalanta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il disastroso retropassaggio di Alex Sandro, da cui è scaturito il definitivo 4-2 del Milan, ha spinto la Juventus alla ricerca di un terzino sinistro sul mercato. Il brasiliano potrebbe essere ceduto durante la finestra estiva di calciomercato dopo i numerosi interessamenti ricevuti a gennaio. Tra i tanti nomi valutati dalla dirigenza bianconera, spiega calciomercato.com, c'è anche quello di Robin Gosens, autentica rivelazione dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I club vantano un ottimo... Leggi su 90min

romeoagresti : ?? Demiral ?? De Sciglio ?? Khedira ?? Dybala ?? De Ligt ?? Chiellini ?? Alex Sandro #?? #MilanJuve ?? @GoalItalia - juventusfcen : ?????? BENCH: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Alex Sandro, Coccolo, Ramsey, Matuidi, Muratore, Douglas Costa, Olivieri… - romeoagresti : #Juve: #AlexSandro e #Chiellini sono tornati a lavorare in gruppo // Alex Sandro & Chiellini are back to training w… - Giovannibiasin3 : RT @_ThousandN: Teste diverse, fisici diversi, carriere diverse, ma Evra a 34 anni aveva più dignità calcistica di Alex Sandro a 29, spiace… - Freddyascott : @kravotz @ContinassaMech @vincenzo_juvent Beh ‘abbiamo’ in qs anni accumulato ingaggi assurdi per gente oscena... s… -