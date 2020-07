"Yoko Ono è costretta su una sedia a rotelle. Ha bisogno di assistenza 24 ore su 24" (Di martedì 7 luglio 2020) costretta su una sedia a rotelle, bisognosa di assistenza 24 ore su 24, ma “ancora forte come una volta”. Sono queste le condizione in cui versa Yoko Ono secondo il racconto rilasciato al New York Post da Elliot Mintz, amico di famiglia di lunga data.La vedova di John Lennon ormai lascia raramente il suo appartamento a New York. Le sue giornate le trascorre muovendosi tra le nove stanze del celebre edificio residenziale Dakota, dove spesso e volentieri le fa visita il figlio Sean.I problemi fisici non le hanno fatto perdere lucidità. Yoko Ono continua a esser presente, anche se non rilascia interviste da qualche tempo. Nel 2016, parlando con Rolling Stone, disse che John Lennon è il suo unico eroe; ”è stata l’unica persona che è riuscita a sopportarmi. Per un uomo è difficile capire che cosa pensano le donne. La ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Yoko Ono è costretta su una sedia a rotelle. Ha bisogno di assistenza 24 ore su 24' - Noovyis : (“Yoko Ono è in sedia a rotelle, ha bisogno di cure 24 ore su 24”) - - rossounfiore : @GenCar5 @MANNapoli Ci sono stata anch'io e credevo fosse una donazione di Yoko Ono - BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Yoko Ono, dagli Usa: “Deve essere seguita 24 ore su 24”. Un amico: “Ha rallentato come chiunque alla sua età” https://… - BlitzQuotidiano : Yoko Ono, dagli Usa: “Deve essere seguita 24 ore su 24”. Un amico: “Ha rallentato come chiunque alla sua età”… -

Ultime Notizie dalla rete : Yoko Ono “Yoko Ono è in sedia a rotelle, ha bisogno di cure 24 ore su 24” Il Fatto Quotidiano Ringo Starr compie 80 anni, la festa è online

Ringo Starr è pronto per festeggiare il suo ottantesimo compleanno che quest'anno, a causa del coronavirus, non vedrà il raduno dei tanti amici ma si celebrerà online. L'ex batterista dei Beatles, sec ...

“Yoko Ono è in sedia a rotelle, ha bisogno di cure 24 ore su 24”

Yoko Ono ha 87 anni e vive sempre a New York. Un amico di famiglia di lunga data, Elliot Mintz, ha rivelato al New York Post le condizioni di salute della moglie di John Lennon, che ha bisogno di assi ...

Ringo Starr è pronto per festeggiare il suo ottantesimo compleanno che quest'anno, a causa del coronavirus, non vedrà il raduno dei tanti amici ma si celebrerà online. L'ex batterista dei Beatles, sec ...Yoko Ono ha 87 anni e vive sempre a New York. Un amico di famiglia di lunga data, Elliot Mintz, ha rivelato al New York Post le condizioni di salute della moglie di John Lennon, che ha bisogno di assi ...