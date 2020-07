Tutti negativi al Covid i 180 migranti sulla Ocean Viking (Di martedì 7 luglio 2020) Salvo Cataldo 07/07/2020 Sicilia s.cataldo@agenziadire.com "Complimenti ai nostri sanitari di Ragusa, ma resta la forte preoccupazione per un flusso che non si ferma" scrive su Facebook l'assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza Share on facebook Share on ... Leggi su dire

HuffPostItalia : Tutti negativi al tampone i 180 migranti sulla Ocean Viking - Adnkronos : #OceanViking, migranti tutti negativi al #Covid: terminato trasbordo - repubblica : Tutti negativi i 180 migranti della Ocean Viking. Terminato il trasbordo sulla Moby Zaza per la quarantena - MainstreamU : RT @HuffPostItalia: Tutti negativi al tampone i 180 migranti sulla Ocean Viking - mar_aie : RT @PoliticaPerJedi: Tutti negativi al tampone i 180 migranti della #OceanViking. Adesso cercate di tenerli lontani da Fontana e Gallera. -