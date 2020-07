Palinsesti 2020/2021 Food Network, HGTV, Giallo: cooking show per i Polese, si rivede Paola Marella, spunta Manuel Casella (Di martedì 7 luglio 2020) In cucina con Imma e Matteo Le reti al femminile di Discovery Italia si preparano ad un autunno ricco di ritorni, conferme e qualche novità, che vedranno protagoniste ancora una volta la casa e la cucina. Il pubblico potrà contare sempre sui propri “beniamini”, come Benedetta Rossi, Chiara Maci e Simone Rugiati, ma ritroverà anche un volto storico di Discovery, presenta nelle ultime stagioni solo con le repliche dei suoi successi, ovvero Paola Marella. Ecco tutto ciò che andrà in onda su Food Network e HGTV, nonchè le serie in arrivo su Giallo. Food Network: ciò che andrà in onda in autunno Riconfermati in primis gli appuntamenti con Fatto in casa per voi della Rossi, L’Italia a Morsi della Maci e Food Advisors di Rugiati, nonchè Pane Olio e Fantasia di Enrica Della Martira ed Uno Chef in Fattoria con ... Leggi su davidemaggio

Raiofficialnews : “Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine o l’intuizione soprannatural… - Italia_Notizie : Palinsesti Discovery, finisce il “matrimonio” con Amici, tornano i successi Bake Off e La Confessione: ecco cosa ve… - bellicapelli15 : Discovery, palinsesti 2020-2021: ecco novità e conferme di Nove, Real Time, DMax e degli altri canali… - franco_bagnasco : Oggi su @tpi vi parlo del nuovo palinsesto dei canali Discovery. #fratellidicrozza #mauriziocrozza #dariabignardi… - IlContiAndrea : Addio ad #Amici, gli esperimenti sociali (influencer in in convento, adolescenti che si scambiano genitori), l'attu… -

Ultime Notizie dalla rete : Palinsesti 2020 Promossi e bocciati nel risiko dei palinsesti Rai Il Foglio Discovery, palinsesti 2020-2021: ecco novità e conferme di Nove, Real Time, DMax e degli altri canali

Inizia la conferenza stampa virtuale. Mostra il resto del contenuto... Sta per iniziare la conferenza stampa per la presentazione ufficiale dei palinsesti 2020/2021 di Discovery. TvBlog seguirà in dir ...

Real Time, Ti spedisco in convento e le altre novità del canale Discovery

Un semestre record per Discovery: 8% di share nelle 24 ore con il +10% di share rispetto allo scorso anno. L’unico canale a registrare un simile successo senza news, nonostante la pandemia. Nove e Rea ...

Inizia la conferenza stampa virtuale. Mostra il resto del contenuto... Sta per iniziare la conferenza stampa per la presentazione ufficiale dei palinsesti 2020/2021 di Discovery. TvBlog seguirà in dir ...Un semestre record per Discovery: 8% di share nelle 24 ore con il +10% di share rispetto allo scorso anno. L’unico canale a registrare un simile successo senza news, nonostante la pandemia. Nove e Rea ...