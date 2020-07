Monopoli-Ternana in tv: data, orario e come vedere in streaming playoff Serie C (Di martedì 7 luglio 2020) Alle 20:45 di giovedì 9 luglio toccherò a Monopoli e Ternana scendere in campo. Tutto pronto per il primo turno del playoff nazionale di Serie C 2019/2020. C’è grande attesa per questa sfida e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti. Ma come seguire la partita? Sarà Rai Sport a trasmettere in diretta tv la partita che potrà essere seguita anche sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Leggi su sportface

infoitsport : Playoff, orari del 1° turno fase nazionale. Monopoli-Ternana su RaiSport - infoitsport : Playoff, sorteggiato il tabellone del prossimo turno. Spicca Monopoli-Ternana - CRAPiemonteVA : Per la #Fase1 #Nazionale dei #Playoff di #SerieC, l'arbitro #CanC @crapiemonteva Matteo Gariglio di #Pinerolo dirig… - infoitsport : RassegnaStampa - CdS - Gallo: Ternana servirà l'impresa a Monopoli - infoitsport : Sondaggio - La Ternana pesca il Monopoli nei playoff, riuscirà a batterlo? -