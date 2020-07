Lecce-Lazio, follia nel finale: morso di Patric a Donati in stile Suarez (Di martedì 7 luglio 2020) Minuti finali di Lecce-Lazio molto concitati: il difensore della Lazio Patric ha morso Giulio Donati in stile Luis Suarez con Chiellini nel 2014. L’espulsione grazie al VAR Lecce-Lazio è stata una partita con quasi 18 minuti di recupero complessivi tra un tempo e l’altro: una partita ricca di episodi tra rigori ed episodi discutibili. Ma su tutti, spicca il morso di Patric a Donati nei minuti di recupero del secondo tempo. Il terzino del Lecce è stato colpito dall’avversario mentre stava cercando di calmare gli animi dopo un parapiglia tra Lucioni (match winner della partita) e Caicedo, in seguito ad un contrasto in area pugliese. Maresca, arbitro della sfida, inizialmente non si è accorto dell’accaduto ma è stato decisivo il richiamo del VAR che ha indotto il direttore di gara ad espellere il difensore spagnolo. Patric non ha fatto ... Leggi su zon

