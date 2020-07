Gli ultrà della Fiorentina a Ribery: «Sciacquati la bocca prima di parlare di Firenze come se fosse Medellin» (Di martedì 7 luglio 2020) Il Giornale riporta alcuni sviluppi del caso Ribery. L’attaccante francese della Fiorentina, al rientro dalla trasferta di Parma, si è ritrovato la villa devastata dai ladri in seguito ad un furto. Non l’ha presa bene. Tanto da paventare, sui social, un possibile addio proprio in virtù di quanto accaduto. Il patron della Viola, Rocco Commisso, gli ha espresso subito solidarietà. E si è augurato che facessero lo stesso i tifosi della Fiorentina, ma, a quanto scrive il Giornale, l’appello sarebbe stato inascoltato. “Un po’ più prosaici invece gli ultrà viola, che hanno interpretato il messaggio del francese come una scusa per andarsene: «Caro Franck – gli hanno replicato – capiamo lo choc ma Sciacquati la bocca prima di parlare di Firenze come se fosse Medellin. Ai ricchi rubano ovunque, ma hanno la ... Leggi su ilnapolista

