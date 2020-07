Formula 1, tutto il realismo di Leclerc: “replicare il secondo posto non sarà facile, ma ci proverò” (Di martedì 7 luglio 2020) Il secondo posto ottenuto nel GP d’Austria ha sorpreso tutti, compreso Charles Leclerc, che mai si sarebbe aspettato di chiudere alle spalle di Bottas dopo essere partito dalla settima casella in griglia. Mark Thompson/Getty ImagesUn risultato frutto di numerose combinazioni verificatesi durante la gara, che difficilmente si ripeteranno nel GP di Stiria. Il monegasco però non parte battuto, come ammesso al sito ufficiale della Ferrari: “indubbiamente è molto strano disputare due gare di fila sulla stessa pista. Sarà un’esperienza particolare: di solito arrivi su un circuito con i dati dell’anno scorso e utilizzi il venerdì per cercare di capire come si comporterà la tua vettura. In questo caso invece, a meno che non ci siano condizioni di bagnato, avremo già moltissime informazioni su come la nostra SF1000 si ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : Team radio Leclerc: 'Se restiamo motivati, tutto è possibile'. Il video #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : MA CHE GARA PAZZESCA È STATA? Trionfo Bottas, dietro di lui è successo di tutto? I risultati ?… - howaboutnaaa : RT @kahlan1986: Sarà difficile avere Seb ancora in formula 1... E lo dico...ho il cuore a pezzi. Non volevo che finisse così tutto... E un… - grazie_ragazzy : RT @kahlan1986: Sarà difficile avere Seb ancora in formula 1... E lo dico...ho il cuore a pezzi. Non volevo che finisse così tutto... E un… - Sara_v512 : RT @kahlan1986: Sarà difficile avere Seb ancora in formula 1... E lo dico...ho il cuore a pezzi. Non volevo che finisse così tutto... E un… -