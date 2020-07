De Luca: “Rilassamento pericoloso. Indossare la mascherina in caso di assembramenti” (Di martedì 7 luglio 2020) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca lancia l’allarme sui nuovi contagi da Covid 19: “pericoloso rilassamento generale. Ingressi in Italia del tutto incontrollati. In queste condizioni non arriveremo neanche a settembre”. Di fronte a dati un po’ preoccupanti (ieri si sono registrati 27 positivi su 775 tamponi, con nuova preoccupazione per alcune zone in Irpinia), il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, lancia l’allarme: “Vado in giro con la mascherina, anche quando il sole batte e sembro un monaco trappista -scrive su Facebook il numero uno di Palazzo Santa Lucia- Sta prevalendo un nuovo senso comune: chi indossa la mascherina sembra un extraterrestre”. Il governatore ricorda l’obbligatorietà della mascherina in presenza di assembramenti: “Ci sono contagi di importazione e noto un rilassamento estremamente ... Leggi su 2anews

SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Pericoloso rilassamento generale' - cronachecampane : #Coronavirus, De Luca: ‘Pericoloso rilassamento, non arriveremo a settembre’ - CronacaFlegrea : Coronavirus, De Luca: «Pericoloso rilassamento, in queste condizioni non arriveremo neanche a settembre» - TheRenry : RT @SkyTG24: Coronavirus Campania, De Luca: 'Pericoloso rilassamento generale' - gennysiervo : RT @_SiGonfiaLaRete: #Coronavirus - 27 nuovi casi in #Campania, parla #DeLuca: 'Rilassamento generale, così non arriviamo a settembre' http… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca “Rilassamento Morte Floyd, Ue "scioccata" Affaritaliani.it