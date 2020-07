CISE, Romano: “White list spina dorsale del rinnovato codice degli appalti” (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Decreto rilancio, decreto semplificazioni, alleggerimento dell’Iva, nessun condono e grande riforma fiscale. In attesa di presentare un piano organico di riforma all’Europa per ottenere i fondi per la crescita, il Governo pensa anche alla riforma del codice degli appalti, che spesso ha rappresentato un freno alla realizzazione delle infrastrutture. “Le ipotesi, che il Governo ha messo sul tappeto, sono incoraggianti ma è ancora troppo poco. Tra le tante ipotesi che circolano – come afferma Giuseppe Romano, Presidente della Confederazione italiana per lo sviluppo economico (CISE) e dell’Associazione per lo sviluppo industriale di Napoli, in una nota diffusa da Multimedia Communication – quella dell’innalzamento della soglia di affidamento diretto e per la procedura negoziata, sono le più classiche misure di ... Leggi su quifinanza

LEurispes : Riforma Codice degli Appalti, Giosy Romano (Cise): “Creare un elenco speciale delle imprese” - -

Ultime Notizie dalla rete : CISE Romano CISE, Romano: White list spina dorsale del rinnovato codice degli appalti Il Messaggero CISE, Romano: "White list spina dorsale del rinnovato codice degli appalti"

(Teleborsa) - Decreto rilancio, decreto semplificazioni, alleggerimento dell'Iva, nessun condono e grande riforma fiscale. In attesa di presentare un piano organico di riforma all'Europa per ottenere ...

Genova muore di traffico, il ponte un miraggio, 8 luglio colpo di grazia dalla Corte Costituzionale?

Genova e la Liguria stanno morendo strangolate di traffico sulle sue autostrade, ma anche nelle altre strade, dove il fiume di automobili trabocca dopo ore e ore di code. Genova muore di traffico. Att ...

(Teleborsa) - Decreto rilancio, decreto semplificazioni, alleggerimento dell'Iva, nessun condono e grande riforma fiscale. In attesa di presentare un piano organico di riforma all'Europa per ottenere ...Genova e la Liguria stanno morendo strangolate di traffico sulle sue autostrade, ma anche nelle altre strade, dove il fiume di automobili trabocca dopo ore e ore di code. Genova muore di traffico. Att ...