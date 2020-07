Quando Morricone disse che «Gesù fu il primo comunista» (Di lunedì 6 luglio 2020) La notizia della morte di Ennio Morricone ha unito tutti nel ricordo di un grande Maestro. Quentin Tarantino, nel 2018, lo definì il più grande ‘compositore’, non facendo riferimento a chi si limita a creare colonne sonore per il cinema. Il paragone, infatti, era con Mozart, Beethoven e Schubert. Ma non faceva solo musica, non metteva in sequenza solamente note per creare melodie divenute cult. Il Maestro era un narratore della storia d’Italia che si specchiava nel mondo. Con l’annessa storia politica che lo ha accompagnato. LEGGI ANCHE > Quella foto in cui Morricone e Sergio Leone erano compagni di scuola Come racconta Aldo Cazzullo su Il Corriere della Sera, Ennio Morricone ha fatto la storia, ma quella storia l’ha anche vissuta sulla propria pelle. Fin da Quando, da piccolo, dovette vivere l’annuncio ... Leggi su giornalettismo

Avvenire_Nei : Quando #Morricone diresse il concerto per i poveri: «La bellezza è carità» - Corriere : La commozione sul palco quando nel 2007 ritirò il premio Oscar - LaStampa : VIDEO ?? #EnnioMoricone: da quando si chiamava Dan Savio al successo mondiale: il ricordo di Steve Della Casa.… - VivInterNews : RT @NonFarcela: «Per quel che mi riguarda, è il mio compositore preferito. E quando parlo di ‘compositore’ non intendo quel ghetto che è la… - gioiasalvatori : Ogni mattina comprava i giornali puntuale alle 6.45 all'edicola di piazza del Gesù e talvolta lo incontravo. Sembra… -