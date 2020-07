Napoli, Milik vuole la Juventus: sul piatto ci sono Pellegrini e Bernardeschi (Di lunedì 6 luglio 2020) Il portale di calciomercato Goal.com in questi giorni ha scritto riguardo all’imminente futuro di Arkadiusz Milik. Secondo quanto riportato nell’articolo, l’addio del polacco è ormai certo. Non solo, il centravanti ha anche le idee ben chiare sul suo prossimo club: la Juventus di Maurizio Sarri. Il gradimento reciproco tra calciatore e club bianconero non è … L'articolo Napoli, Milik vuole la Juventus: sul piatto ci sono Pellegrini e Bernardeschi Leggi su dailynews24

AlfredoPedulla : #Milik: #Juve, #Atletico, #Tottenham, ma certe contropartite attribuite al #Napoli sono molto fantasiose - romeoagresti : #Juve-#Milik: la situazione. Gradimento totale del giocatore, messo sul piatto #Romero (no degli azzurri), ragionam… - forumJuventus : Il Napoli sta aprendo alle offerte con contropartite per Milik, dalla Juve quella individuata è Bernardeschi (via Di Marzio) - VFiorillo07 : RT @NapoliOnly: Analisi Post Partita Napoli-Roma Un Napoli Magnifico! #NapoliRoma #SerieA #serieatim #Callejon #Insigne #Mkhitaryan #Meret… - NapoliOnly : Analisi Post Partita Napoli-Roma Un Napoli Magnifico! #NapoliRoma #SerieA #serieatim #Callejon #Insigne #Mkhitaryan… -