L'ultimo colpo di genio di Morricone: si è scritto il suo necrologio (Di lunedì 6 luglio 2020) L'ultimo colpo di genio di Ennio Morricone non è una musica da film, una canzone o un'opera ma il necrologio scritto di suo pugno che domani uscirà sui quotidiani italiani. Il compositore entrato nella storia del cinema e della cultura popolare per i suoi innumerevoli successi ha voluto dare l'annuncio della sua scomparsa in prima persona. Segue il testo inviato dal maestro a Giorgio Assumma, avvocato e amico del compositore morto stamane in una clinica di Roma dove era stato ricoverato in seguito a una caduta nella quale aveva riportato la frattura del femore. «ENNIO Morricone è morto. Lo annuncio così a tutti gli amici che mi sono stati sempre vicino e anche a quelli un pò lontani che saluto con grande affetto. Impossibile nominarli tutti. Ma un ricordo particolare è per Peppuccio e Roberta , amici fraterni molto ... Leggi su iltempo

marcoluci1 : RT @tempoweb: L'ultimo colpo di genio di #EnnioMorricone: si è scritto il suo #necrologio. Il testo - _gallina_ : RT @tempoweb: L'ultimo colpo di genio di #EnnioMorricone: si è scritto il suo #necrologio. Il testo - boettoisabella1 : RT @tempoweb: L'ultimo colpo di genio di #EnnioMorricone: si è scritto il suo #necrologio. Il testo - PMonaco89 : RT @segnanti: Italia, oggi Dopo aver incantato il mondo, un mago saluta tutti col suo ultimo colpo di bacchetta. #fotografiesegnanti #Mor… - tempoweb : L'ultimo colpo di genio di #EnnioMorricone: si è scritto il suo #necrologio. Il testo -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo colpo L'ultimo colpo di genio di Ennio Morricone: si è scritto il suo necrologio. Il testo Il Tempo RIVAROLO CANAVESE – Ultimo saluto a Graziella Gava, fu “ostaggio” della banda Cavallero

RIVAROLO CANAVESE – Si sono svolti sabato scorso nella chiesa di San Giacomo, i funerali di Graziella Gava in Bertetto, 82 anni, entrata nella cronaca cittadina per essere stata presa in ostaggio dall ...

Tragedia a Napoli, 28enne si lancia dal quarto piano e muore sul colpo

Un giovane di 28 anni si è lanciato dal quarto piano di un edificio in via Traccia a Poggioreale. Il ragazzo è precipitato sul tetto di un capannone, dopo essersi gettato dal ballatoio di un caseggiat ...

RIVAROLO CANAVESE – Si sono svolti sabato scorso nella chiesa di San Giacomo, i funerali di Graziella Gava in Bertetto, 82 anni, entrata nella cronaca cittadina per essere stata presa in ostaggio dall ...Un giovane di 28 anni si è lanciato dal quarto piano di un edificio in via Traccia a Poggioreale. Il ragazzo è precipitato sul tetto di un capannone, dopo essersi gettato dal ballatoio di un caseggiat ...