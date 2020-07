Le sospengono le cure a causa dell’emergenza Covid, mamma di 31 anni muore per un cancro (Di lunedì 6 luglio 2020) Combatteva contro un cancro all’intestino da ben tre anni, poi è arrivata l’emergenza Covid e le cure a cui doveva sottoporsi sono state ritardate. Così Kelly Smith, mamma 31enne di Macclesfield, in Inghilterra, non ce l’ha fatta ed è scomparsa lo scorso 13 giugno, lasciando un figlio di sei anni.La donna aveva scoperto di essere affetta dalla malattia nell’aprile del 2017 e negli ultimi mesi si era aggravata. Sottoposta a terapie specifiche, aveva dovute interromperle a causa del lockdown. Il trattamento che le era stato prescritto, e che secondo lei stava avendo risultati positivi, era stato messo in pausa per settimane e settimane. Ma Kelly non ce l’ha fatta.Il suo caso ha fatto talmente tanto scalpore nel Regno Unito, che la BBC ha deciso di dedicarle uno speciale. “Sono molto arrabbiata con tutta questa faccenda del Covid ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Le sospengono le cure a causa dell’emergenza Covid, mamma di 31 anni muore per un cancro - Himyia : RT @HuffPostItalia: Le sospengono le cure a causa dell’emergenza Covid, mamma di 31 anni muore per un cancro - fabiom71 : RT @HuffPostItalia: Le sospengono le cure a causa dell’emergenza Covid, mamma di 31 anni muore per un cancro - Fiorells69 : RT @HuffPostItalia: Le sospengono le cure a causa dell’emergenza Covid, mamma di 31 anni muore per un cancro - Nicola_Firenze : Ma come si fa.. ma come cazzo si fa? E se penso che ci siano stati dei casi simili mi chiedo ancor di più ma come c… -

Ultime Notizie dalla rete : sospengono cure Le sospengono le cure a causa dell’emergenza Covid, mamma di 31 anni muore per un cancro L'HuffPost Le sospengono le cure a causa dell’emergenza Covid, mamma di 31 anni muore per un cancro

Combatteva contro un cancro all’intestino da ben tre anni, poi è arrivata l’emergenza Covid e le cure a cui doveva sottoporsi sono state ritardate. Così Kelly Smith, mamma 31enne di Macclesfield, in I ...

Coronavirus, per i bambini di Chernobyl niente soggiorni di cura in Italia

I bambini di Chernobyl quest’anno non verranno in Italia a disintossicarsi dalle scorie radioattive che hanno in corpo. E’ l’effetto delle misure straordinarie disposte in Italia, ma anche in Ucraina ...

Combatteva contro un cancro all’intestino da ben tre anni, poi è arrivata l’emergenza Covid e le cure a cui doveva sottoporsi sono state ritardate. Così Kelly Smith, mamma 31enne di Macclesfield, in I ...I bambini di Chernobyl quest’anno non verranno in Italia a disintossicarsi dalle scorie radioattive che hanno in corpo. E’ l’effetto delle misure straordinarie disposte in Italia, ma anche in Ucraina ...