Giancarlo Giannini: «In America a volte mi hanno amato più che in Italia» (Di lunedì 6 luglio 2020) La Repubblica intervista Giancarlo Giannini. A inizio 2021 avrà la sua stella sulla Hollywood Walk of fame. Il suo rapporto con Hollywood è di lunga data. «In America a volte mi hanno amato più che in Italia». Racconta aneddoti e curiosità sui grandi del cinema con cui ha lavorato. Ad esempio Robert Mitchum. «Era un grande consumatore di marijuana, si faceva le sigarette spacciandole per Marlboro». Non ha mai pensato di trasferirsi in America. «No, mi piace il mio paese e a Hollywood ti offrono ruoli da Italiano. La Columbia mi offrì un contratto da sei mesi all’anno come protagonista di una serie, un detective Italiano rompiscatole in America: “Sistemi economicamente figli e nipoti”. Non volevo essere legato per anni». Giannini ha anche parte del merito della scoperta di Julia Roberts come attrice. ... Leggi su ilnapolista

