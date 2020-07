Ennio Morricone, dai western con Sergio Leone ai due Oscar (uno con Tarantino): le tappe e i successi del maestro. La videoscheda (Di lunedì 6 luglio 2020) Con lui se ne va un pezzo della storia della musica cinematografica mondiale. Scomparso a 91 anni per le conseguenze di una caduta nella quale si era rotto il femore, il maestro Ennio Morricone era ricoverato da alcuni giorni in una clinica romana. Nella videoscheda, le tappe e i successi della sua carriera: dal sodalizio con Sergio Leone, ai due Oscar (uno alla carriera e uno per The Hateful Eight di Tarantino). L'articolo Ennio Morricone, dai western con Sergio Leone ai due Oscar (uno con Tarantino): le tappe e i successi del maestro. La videoscheda proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

