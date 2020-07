Bimba travolta e uccisa nel Bresciano: il conducente dell’auto si costituisce (Di lunedì 6 luglio 2020) Novità nel caso della Bimba di 9 anni travolta e uccisa da un’auto pirata nel Bresciano: diverse ore dopo il dramma, il conducente si sarebbe costituito. La piccola vittima non ha avuto scampo mentre, secondo le ricostruzioni finora emerse, attraversava le strisce pedonali insieme ad altre persone, tra cui la madre. Bimba investita e uccisa, si costituisce il conducente Si sarebbe costituito poche ora fa il conducente dell’auto che, nella tarda serata di domenica 5 luglio, ha investito e ucciso una bambina di 9 anni a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. A riportare la novità sul caso è Il Giornale di Brescia, secondo cui l’uomo si sarebbe consegnato alle autorità dopo una fuga durata diverse ore. Si sarebbe presentato in Procura questa mattina, aggiungendo il tassello chiave all’indagine affidata al sostituto ... Leggi su thesocialpost

