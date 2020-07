Asia Argento, confessione choc: “Pago il mutuo grazie a Barbara D’Urso” (Di lunedì 6 luglio 2020) Asia Argento è tornata a far parlare di se dopo le dichiarazioni che riguardano un periodo difficile del suo recente passato. Ecco cosa l’attrice ha raccontato. foto facebookE’ tornata al centro dell’attenzione l’attrice ex di Morgan che in tempo recenti si è dovuta anche ritirare da Pechino Express per un brutto infortunio, mentre era in gioco con la sua amica Vera Gemma. Torna al centro della cronaca dopo alcune sue dichiarazioni che raccontano la situazione economica in cui la donna ha versato nell’ultimo periodo. Ecco cosa ha raccontato. Asia Argento, racconto choc: “grazie a Barbara D’Urso pago il mutuo” Asia Argento (fonte foto: Instagram, @AsiaArgento)Asia Argento torna grande protagonista della cronaca a seguito delle sue importanti rivelazioni fatte qualche ora fa che hanno davvero fatto scalpore e ... Leggi su chenews

