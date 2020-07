Uomini e Donne, Ida Platano sorprende e conferma la crisi con Riccardo (Di domenica 5 luglio 2020) Colpo di scena per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Li avevamo lasciati qualche mese fa felici, nonostante il delicato periodo vissuto in Italia e nel resto del mondo in quel momento, e pronti a costruire il loro futuro insieme ma, oggi, lo scenario pare essere drasticamente cambiato. Dopo tante tribolazioni la dama e il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne avevano finalmente trovato un punto di incontro e avevano suggellato il loro ritorno di fiamma con la proposta di matrimonio fatta da Riccardo proprio durante una delle puntate del dating show. Dopo un primo momento di confusione, scaturito dalle numerose incomprensioni passate, la Platano aveva allora deciso di dire “sì” al suo Riccardo dando così il via a una nuova vita insieme. Un passo in avanti importante, concreto, che aveva portato il cavaliere a trasferirsi nella città natia della dama ... Leggi su dilei

