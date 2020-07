Scontro nel Pd, Orlando: “Senza 3 scissioni saremmo pari alla Lega” (Di domenica 5 luglio 2020) Redazione 05/07/2020 Politica redazioneweb@agenziadire.com Gori: "Pensa il Psi: se nel ’21 non avesse subìto la scissione di Livorno a quest’ora dove stava” Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

Fondi ai centri privati, è lite tra Regione Campania e Asl Napoli 1

È scontro aperto tra Regione e manager delle Asl (in particolare la Napoli 1) sulla spinosa questione dei pagamenti riconosciuti ai centri sanitari convenzionati durante i mesi del lockdown. Oltre all ...

Rissa tra giovani nella zona del Teatro Massimo a Palermo, indaga la polizia

Ancora una rissa nel sabato sera della movida palermitana. Ancora una volta uno scontro tra giovani per futili motivi. Tutto è avvenuto tra via Celso e nella zona di un ristorante in centro. Alcuni ...

