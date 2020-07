La Nasa a caccia di idee per una toilette lunare (Di domenica 5 luglio 2020) Tra le sfide che accompagnano l'atteso ritorno sulla Luna dell'uomo - e il primo passo di una donna sulla superficie del nostro satellite - c'è anche quella di garantire agli astronauti una toilette adatta all'ambiente, in grado di funzionare sia in microgravità (come sulla Stazione spaziale internazionale) sia in gravità lunare. Così la Nasa, che ha in programma di sbarcare sulla Luna nel 2024 con il programma Artemis, il 25 giugno ha lanciato Lunar Loo Challenge, ricerca di idee da 35mila dollari rivolta alla comunità scientifica e non, per risolvere il problema dei bagni spaziali.Bagni che devono essere compatti e utilizzabili sia in microgravità che in gravità lunare. La microgravità - si legge su Media Inaf, il notiziario online dell'Istituto nazionale di astrofisica - è ciò che viene generalmente chiamato ... Leggi su ilfogliettone

