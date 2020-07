Il Segreto puntate dal 6 al 10 luglio 2020: Pepa scopre la verità su Martin (Di sabato 4 luglio 2020) Il Segreto in onda dal 6 al 10 luglio 2020 su Canale 5 torna ad appassionare i telespettatori con le puntate in replica. Angustias ha tentato di togliersi la vita, piuttosto che finire in manicomio. Tristan ha evitato il peggio, ma la donna è ancora nelle mani di Francisca, decisa a farla internare. Pepa e Tristan sono distanti per colpa delle macchinazioni della Montenegro, mentre Juan ha giurato di non lasciare mai Soledad. Nelle puntate de Il Segreto in onda la prossima settimana, Angustias verrà internata per colpa del certificato medico falsificato da Francisca. La Montenegro è riuscita a ottenere ciò che voleva. Pepa vorrà farle visita, ma il medico glielo impedirà ricattandola. Trame de Il Segreto per la settimana dal 6 al 10 luglio 2020 Lunedì 6 luglio Pepa verrà ricattata dal dottor Julian, che le ... Leggi su kontrokultura

mariann11137865 : Posso confessare un segreto, giusto per farmi nuovi amici nelle prime puntate Oyku mi stava sulle palle lo stesso v… - TempestaItalian : #IlSegreto: La nuova programmazione della soap! - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 3 luglio 2020 - NinaD_MyUnicorn : E ancora le puntate sono lunghe 40 minuti e non due ore compreso il sabato accontentandoci delle repliche che hanno… - LauraGrimi : @JPeppp Prima ero come te, poi un'estate mi ritrovai su rai4 a guardare le repliche di questo famosissimo GOT, le p… -