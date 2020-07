Il baseball italiano riparte da Codogno (Di sabato 4 luglio 2020) Codogno (ITALPRESS) – Come nell'immediato Dopoguerra, quando sul litorale laziale, sulla spinta dell'esercito americano, rappresentò un primo segno di ritorno alla normalità e al sorriso, dopo anni di sofferenza, il baseball si conferma lo sport della rinascita. La Fibs, Federazione Italiana di baseball e Softball, ha scelto infatti la cittadina di Codogno (epicentro della Zona Rossa e simbolo della terribile tragedia del Coronavirus) per dare il via ai campionati. Oggi si svolgerà il derby tra i padroni di casa e gli acerrimi rivali del Piacenza (altra città duramente colpita dal Covid), anticipo della prima giornata di serie B. Un match simbolico, come lo è stata anche la presentazione dei campionati a Palazzo Soave, dove il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, ha parlato di una “città che riparte dallo sport”, ricordando ... Leggi su iltempo

