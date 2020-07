Clizia Incorvaia e Ciavarro junior: amore e passione in barca (Di sabato 4 luglio 2020) Non c’è dubbio: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono la coppia dell’estate 2020. Belli, biondi e innamoratissimi, rappresentano un simbolo di rinascita dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto e danno speranza a coloro che avevano smesso di credere alla forza rigenerante dell’amore. Sono migliaia i fan che li seguono e crescono di ora in ora. Sia la pagina Instagram di Clizia sia quella di Paolo sono letteralmente tappezzate di foto come quelle che vedete in queste pagine e i commenti sono tutti di sostegno e ammirazione (compresi quelli di alcuni vip come Rita Rusic o l’amico comune Andrea Montovoli). Tanto che i due hanno persino aperto un profilo insieme, @paoloCliziavideo, dove postano istantanee della loro estate in tour per le coste italiane. In queste foto, li vediamo al largo di Ponza, stretti l’uno all’altra su un piccolo yacht. ... Leggi su aciclico

Ultime Notizie dalla rete : Clizia Incorvaia «Basta enfatizzare la differenza d'età. Love is love!», Clizia Incorvaia difende la sua love story con Paolo Ciavarro UrbanPost Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nel mirino dei gossip: «Basta enfatizzare la differenza d’età. Love is love!»

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è la più seguita del 2020. Quasi degna di una soap opera i due ci hanno tenuto con il fiato sospeso dall’inizio del Grande Fratello. Lei era app ...

Clizia Incorvaia e Ciavarro junior: tenerezze in barca

"La coppia più bella dell'estate". Questo il titolo scelto dal settimanale Gente per rendere omaggio alla storia d'amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il magazine li ha paparazzati nel mare d ...

