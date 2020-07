Chiara Ferragni ci ricasca, notate qualcosa di strano? Sommersa dagli insulti (Di sabato 4 luglio 2020) In questi giorni Chiara Ferragni si trova sul lago di Como e ieri si è concessa un pranzo in un ristorante con vista panoramica da urlo. Per rendere onore alla tradizione culinaria, la scelta di Chiara ricade su un bella e buonissima pizza ma.. Notato qualcosa di strano? E, infatti, nello scatto che sta facendo in queste ore il giro dei social vediamo la moglie di Fedez mentre, soddisfatta, sta per fare il suo boccone di pizza. Ciò che però ha stupito chi segue senza sosta la vita di Chiara è un dettaglio che svela qualcosa in più di questo pranzo. (Continua.....) Infatti, sebbene l'imprenditrice digitale stia per mangiare il suo primo trancio di pizza, il piatto che si vede nell’immagine, proprio davanti alla Ferragni, è completamente intatto! Vedere per credere.. Questo dettaglio ha quindi sollevato il dubbio che ... Leggi su howtodofor

Rominab_83 : RT @jaimelsnnister: Dua Lipa Chiara Ferragni Bella Hadid vedo troppi pantaloni a vita bassa ultimamente se li fate tornare di moda dichiaro… - nozisbajato : RT @jaimelsnnister: Dua Lipa Chiara Ferragni Bella Hadid vedo troppi pantaloni a vita bassa ultimamente se li fate tornare di moda dichiaro… - rossisosweet : RT @jaimelsnnister: Dua Lipa Chiara Ferragni Bella Hadid vedo troppi pantaloni a vita bassa ultimamente se li fate tornare di moda dichiaro… - bojrnrag : RT @jaimelsnnister: Dua Lipa Chiara Ferragni Bella Hadid vedo troppi pantaloni a vita bassa ultimamente se li fate tornare di moda dichiaro… - carlabeneducee : RT @jaimelsnnister: Dua Lipa Chiara Ferragni Bella Hadid vedo troppi pantaloni a vita bassa ultimamente se li fate tornare di moda dichiaro… -