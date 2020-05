Mattarella rassicura l’Italia ferita

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 9 maggio 2020) Tra le immagini che non dimenticheremo mai di questi giorni vuoti e terribili c’è quella di Sergioche scende solitario i gradini del Vittoriano con la mascherina, in un’atmosfera surreale, interrotta solo da un trombettiere che suona il silenzio. Un evidente rito simbolico che rimandava al senso di responsabilità, alla necessità di mantenere le misure di sicurezza in nome della salvaguardia propria e della collettività. Il Capo dello Stato dava l’esempio, incurante del suo ruolo, o meglio, proprio a causa del suo ruolo. Ci sono pochissimi casi analoghi nel resto del mondo. Il Capo dello Stato ha attraversato l’emergenza coronavirus sempre con discrezione, nel suo stilente di presenza dietro le quinte, pronto a intervenire perre il Paese all’occorrenza.