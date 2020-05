Al Bano e Loredana Lecciso litigano di nuovo: tutta colpa del nuovo hobby della salentina (Di sabato 9 maggio 2020) La reunion di Al Bano e la Lecciso Come tutti ben sanno Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati a formare una coppia. A svelarlo prima ci ha pensato il Maestro Carrisi nel corso di una recente intervista, confessando di stare insieme alla madre di Jasmine e Bido da ben quatto anni. Successivamente anche lei ha confermato la reunion anche se negli scorsi mesi aveva fatto intendere un ritorno di fiamma tra i due. Quest’ultimi vivono felicemente nell’ampia tenuta a Cellino San Marco dove hanno trascorso la quarantena e ora anche la Fase 2. Ma come accade per tutte le coppie, anche il cantautore e l’ex soubrette salentina sono tornati a litigare spesso, ma stavolta per colpa di un nuovo hobby della Lecciso. Di cosa si tratta? Le dichiarazioni di Loredana Lecciso In un’intervista rilasciata ad un noto settimanale, Loredana Lecciso aveva confidato che tra lei e Al Bano ... Leggi su kontrokultura Loredana Lecciso abbraccia un altro : ma arriva la reazione di Albano

