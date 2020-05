Vladimir Luxuria spietata contro il cantante per la sua affermazione “frase assurda”

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 8 maggio 2020) E’ bufera su Povia da parte di, andata fuori di testa per una frase del, che ha detto di sentirsi un “gay mancato”, vediamo cosa è successo E’ scatenata, dopo aver sentito delle affermazioni fatte da Povia. Ospite a Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo, ilha detto una frase che ha mandato in tilt. Cosa ha detto Povia? Durante l’intervista iloha detto che si sentiva un gay mancato perché amava fare le pulizie di casa. Secondoun uomo rimane sempre quello che è anche se collabora alle faccende di casa. Le parole disono chiare e nette e si scatenaPovia per quanto affermato. PerPovia ha un’idea del maschio cavernicolo tipico di chi non ha cervello e comunque è anche poco aggiornato. Non ci sono scusanti ...