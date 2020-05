Remuzzi: “Virus meno grave di 3-4 settimane fa. Dobbiamo ripartire o la povertà farà più morti” (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – Alcuni virologi come Giulio Tarro lo stanno dicendo ormai da settimane: il coronavirus potrebbe sparire con l’estate. O quantomeno diventare innocuo al pari di un raffreddore, come ha spiegato ieri sera a Otto e Mezzo il virologo del San Raffaele Massimo Clementi. Una schiera che si fa sempre più ampia e della quale già da giorni fa parte Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano e membro del comitato di redazione di The Lancet, che già il quattro maggio scorso ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, aveva espresso il suo pensiero sintetizzabile in “questo virus non fa più ammalare come prima, bisogna ripartire altrimenti la povertà farà più morti”. L’intervento di Remuzzi da Porro – video “Noi Dobbiamo far ripartire ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – Alcuni virologi come Giulio Tarro lo stanno dicendo ormai da: il coronavirus potrebbe sparire con l’estate. O quantodiventare innocuo al pari di un raffreddore, come ha spiegato ieri sera a Otto e Mezzo il virologo del San Raffaele Massimo Clementi. Una schiera che si fa sempre pi&u; ampia e della quale gi&a; da giorni fa parte Giuseppe, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano e membro del comitato di redazione di The Lancet, che gi&a; il quattro maggio scorso ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, aveva espresso il suo pensiero sintetizzabile in “questo virus non fa pi&u; ammalare come prima, bisognaaltrimenti la povert&a; far&a; pi&u; morti”. L’intervento dida Porro – video “Noifar...

mitsouko1 : RT @IlPrimatoN: Calano ricoverati in terapia intensiva e casi gravi in generale. E tra gli esperti c'è chi inizia a ragionare sulle consegu… - QuestoTizio : RT @IlPrimatoN: Calano ricoverati in terapia intensiva e casi gravi in generale. E tra gli esperti c'è chi inizia a ragionare sulle consegu… - IlPrimatoN : Calano ricoverati in terapia intensiva e casi gravi in generale. E tra gli esperti c'è chi inizia a ragionare sulle… - emilianomei : RT @intuslegens: #Remuzzi e #Zangrillo spiegano che ormai sappiamo approcciare il virus, questo ha perso efficacia, e non ha senso la segre… - Granz71 : @BrunoVespa Lascia che i ragazzi se ne stiano fuori a fare la movida, tanto a loro il virus non fa un baffo e tu ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Remuzzi “Virus