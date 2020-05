Plasma terapia, Siclari (FI): 'De Donno in Commissione salute. Accolta la mia richiesta' (Di venerdì 8 maggio 2020) “Il professor De Donno sarà in Commissione salute in Senato, giovedì 14 maggio ore 9.45. Sono felice che la Commissione abbia accolto la richiesta fatta dal sottoscritto e dai colleghi per audirlo sul tema della terapia con il Plasma dei guariti dal Covid-19. È un passo fondamentale per arrivare all’utilizzo terapeutico autorizzato della plasmoterapia”. Leggi anche: Il Plasma dei guariti come cura al Covid-19. De Donno: 'Funziona' Ad annunciarlo è il senatore forzista capo gruppo in Commissione igiene e sanità Marco Siclari che aveva richiesto la presenza del professor De Donno, nelle audizioni programmate per la fase due, per sostenere il percorso da lui intrapreso a Mantova. Leggi anche: Plasma terapia, Siclari (FI): le regioni partano con la sperimentazione “In attesa che ... Leggi su citynow De Donno : “Il plasma iperimmune è sicuro - economico e batte il coronavirus - non capisco Burioni e l’accanimento contro la terapia”

