Galliani: «Monza promosso in Serie B? Aspetto la FIGC prima di esultare» (Di venerdì 8 maggio 2020) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, non si sbilancia sulla promozione del club lombardo Il Monza è promosso in Serie B? Ieri l’Assemblea di Lega Pro ha emesso il suo verdetto ma Adriano Galliani, a.d. del club brianzolo, non vuole ancora esultare perché quella dell’Assemblea è solo una proposta, che dovrà essere ratificata dalla FIGC. Intervistato da La Stampa, Galliani attende l’ufficialità prima di esultare. «Noi non parliamo ancora di promozione in Serie B. Ieri è successo che la Lega di Serie C ha chiesto di fermare i campionati per sopravvivere e ha proposto questa classifica. Ora toccherà alla FIGC ratificare questa decisione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Galliani : «Monza promesso in Serie B? Aspetto la FIGC prima di esultare»

Galliani : «Ibrahimovic al Monza non è più pensabile»

